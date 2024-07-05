Sivas'ın Gemerek ilçesinde 70 dönümlük arpa ekili alan yanarak kül oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın Eskiyurt köyünde meydana geldi. Arpa ekili arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın 70 dönüm alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın daha da büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS