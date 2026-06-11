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Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4'ü ağır 8 yaralı

Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4'ü ağır 8 yaralı
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Sivas'ın Gürün ilçesi Konakpınar mevkisinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesi Konakpınar mevkisinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, iki yönlü olan Sivas-Gürün Karayolunun Konakpınar köyü yakınlarında yaşandı. Sürekli kazaların yaşandığı iki yönlü ve dar yolda bu kez, Sivas'tan Gürün istikametine gitmekte olan B.Y. (50) sevk ve idaresindeki hafif ticari araçla karşı yönden gelmekte olan M.K. sevk ve idaresindeki 58 EA 844 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan toplamda 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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