Sivas'ta sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 ağır yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana geldi. U.T. ile M.P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre U.T., yanında bulunan tabanca ile M.P.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu M.P., karnından ve ayağından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Sivas'taki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı