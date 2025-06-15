Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100'e konuştu

Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100'e konuştu
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Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100'e konuştu
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Trabzon'da doğa yürüyüşü yapan grup, sis nedeniyle yollarını kaybetmişti. Vali Aziz Yıldırım, tv100 yayınına bağlanarak 75 kişinin bulunduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Trabzon'da doğa yürüyüşü için giden grup, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetmişti. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, tv100 yayınında kaybolan ekibin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

KAYBOLAN 75 KİŞİ BULUNDU

75 kişinin bulunduğunu aktaran Vali Yıldırım, "Doğa yürüyüşü yapan 75 kişi yürüyüşten dönerken akşam üzeri sis çökünce yollarını kaybediyorlar. Telefon ile ulaştık fakat konum atamadılar. Ekiplerimiz anında yola çıktı ve arkadaşlarımıza 2 buçuk saat içerisinde ulaştılar.

"SAĞLIK SORUNLARI YOK"

Yürüyüş yaptıkları için donanımları da vardı. O yüzden yürüyüşe uygun olduğu için sağlık sorunları yok. Ekiplerimiz onları aldı, şu anda dönüyorlar.

Telefon bağlantısını kesmeden kara üzerinden ulaştık" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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