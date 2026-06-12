Haberler

Mezdeke üyesi Aynur Kanbur cinayetinde zanlı adliyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli Fulya'daki evinin önünde 24 Mart 2016 tarihinde silahlı saldırıya uğrayan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur'un öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı Bülent Gündüz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli Fulya'daki evinin önünde 24 Mart 2016 tarihinde silahlı saldırıya uğrayan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur'un öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı Bülent Gündüz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı

Dün gece milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu

Sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Yönetmen Murat Saygı tutuklandı

Bir dönem magazinin gözdesiydi! Son dalgada eski eşi de tutuklandı