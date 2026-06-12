Mezdeke üyesi Aynur Kanbur cinayetinde zanlı adliyede
Şişli Fulya'daki evinin önünde 24 Mart 2016 tarihinde silahlı saldırıya uğrayan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur'un öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı Bülent Gündüz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şişli Fulya'daki evinin önünde 24 Mart 2016 tarihinde silahlı saldırıya uğrayan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur'un öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı Bülent Gündüz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı