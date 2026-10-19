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Şişli'deki konserde fenalaşan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi

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Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Unreal x Jeton” konserinde fenalaşan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi süren 1 kişiyle ilgili alkol ve uyuşturucu kullanımı ihtimali üzerinde duruluyor.

Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 kişinin ise hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

İstanbul Kongre Merkezi'nde önceki gün düzenlenen "Unreal x Jeton" konserine katılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve T.M. saat 03.15 sıralarında fenalaştı. 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybederken, T.M.'nin tedavisine ise yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi. Yapılan incelemelerde 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazeleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Furkan Aksu'nun memleketi Zonguldak'ta toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan Aksu ve Ramazanoğlu'nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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