Şişli'de 2 katlı binada yangın paniği: Hastane yolundan dönen astım hastası ev sahibi fenalık geçirdi

Güncelleme:
Şişli'de bir binanın 2'nci katında çıkan yangın, astım hastası bir kadının hastaneden dönmesiyle paniğe neden oldu. Evinin yandığını gören kadın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de 2 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Hastaneye gittiği sırada komşularının haber vermesiyle geri dönen astım hastası kadın, evinin yandığını görünce rahatsızlandı. Fenalık geçiren kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şişli Dolapdere Caddesi Eskişehir Mahallesi Marsık Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2'nci katında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Bina sakinleri yangını fark ederek kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Astım hastası olan ev sahibi, hastaneye gittiği sırada komşularının haber vermesi üzerine evine döndü. Evinin yandığını gören talihsiz kadın, ardından rahatsızlandı. Rahatsızlan kadına ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan dairede hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
