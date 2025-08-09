Şişli'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücü Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli Vali Konağı Caddesi üzerinde aracını durdurarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen M.G.E. isimli şahıs aracıyla yakalandı. Şüpheli hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Sürücü M.G.E. hakkında adli işlem başlatıldığı da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
