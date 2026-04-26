Şişli'de Tesla-motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Şişli'de meydana gelen kazada Tesla marka otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosikletteki kaskı olmayan yolcu yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Şişli Kadırgalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 NPT 616 plakalı Tesla marka otomobil, dönüş yapmaya çalıştığı sırada aynı istikamette seyir eden 34 MFG 920 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletteki kaskı olmayan yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, trafik ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı