Haberler

Şişli'de Taksici Ali Sancar Cinayeti: 3 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de taksi sürücüsü Ali Sancar, aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şişli'de kullandığı taksinin içerisinde silahla vurularak öldürülen taksici Ali Sancar cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Şişli Eskişehir Mahallesi Bekçi Mahmut Sokak önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 34 TJZ 47 plakalı ticari taksinin şoförü Ali Sancar (53), kullandığı aracın sürücü koltuğunda hareketsiz şekilde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde Sancar'ın sol kasığından bir adet mermi giriş çıkışı olduğu belirlenmişti. Taksi sürücüsü Sancar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucu Ali Sancar'ın öldürülmesine ilişkin silahla ateş eden şahıs dahil olmak üzere 3 kişi yakalandı.

Öte yandan, Sancar'ın bugün Çıksalın Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Adını yarışmayla duyuran fenomen Semra Dal açıldı, tepkilere yanıt verdi

Adını yarışmayla duyuran fenomen açıldı, tepkilere böyle yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesini beklemiyordu! Ali Koç'a sahneye çıktığı anda büyük tepki

Sahneye çıkan Ali Koç hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.