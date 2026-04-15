Haberler

Şişli'de 82 yaşındaki Suudi turist otelde ölü bulundu

Şişli'de 82 yaşındaki Suudi turist otelde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de konaklayan 82 yaşındaki Suudi turist Almehmadi Saeed Suwaılem, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurup taburcu olduktan sonra otel odasında ölü bulundu. Olayın yemeğinden kaynaklanan bir zehirlenme olabileceği değerlendiriliyor.

Şişli'de Suudi Arabistan uyruklu turist konakladığı otelde ölü bulundu. Olaydan 1 gün önce mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurup taburcu edildiği öğrenilen Suwaılem'in, restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlandığı ihtimali de değerlendirildi. Gözaltına alınan restoranda çalışan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 9 Nisan günü saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan uyruklu turist Almehmadi Saeed Suwaılem (82) eşiyle birlikte turistik seyahat için Türkiye'ye geldi. Şişli'de bir otelde konaklayan Suwaılem, 8 Nisan'da gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muaynenin ardından 9 Nisan günü sabah saatlerinde taburcu edilen Suwalıem, öğle saatlerinde yeniden rahatsızlandı. Durumunun ağırlaşma üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Suwaılem, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otel odasında ölü bulundu.

Suudi turistin zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, çiftin Türkiye'de kaldıkları süre boyunca otel dışında sadece bir restoranda yemek yedikleri belirlendi. Olaya ilişkin Eşi Hamedah Jaber Alowaidi'nin emniyetteki ifadesine göre aynı restoranda kendisi et, hayatını kaybeden Suwaılem ise tavuk tüketti. Yedikleri yemek ile ilk rahatsızlık belirtileri arasında yaklaşık 20-23 saatlik süre olduğu belirlendi. Bunun üzerine restoran ve otele yönelik çalışma başlatıldı. Olay sonucu işletmelere ait güvenlik kamerası kayıtları ve gıdalardan alınan numuneler incelemeye alınırken, restoran müdürü, aşçı ve otel sorumlusunun gözaltına alındı.

Turistin restoranda yemek yediği anlar kamerada

Hayatını kaybeden Suwaılem'in restoranda yemek yediği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Almehmadi Saeed Suwaılem'in kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından öğrenilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

