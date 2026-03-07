Haberler

Şişli'de sopalı kavga: Bir kişinin burnu kırıldı

Güncelleme:
Şişli'de iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüşünce bir kişi burnundan yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli'de akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada burnu kırılan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, 21.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Kurtuluş Aralığı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle, sopaların da konuştuğu kavga dağıldı. Sopa ile saldırıya uğrayan bir kişinin burnu kırıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri burnu kırılan şahsı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Burnu kırılan ve yaralanan şahsın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
