Şişli'de Sokak Ortasında Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

Şişli'de Sokak Ortasında Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de bir kişi sokak ortasında rastgele ateş açarken, polislere de ateş etti. Olay sonrası ikna edilen şahıs gözaltına alındı.

Şişli'de sokak ortasında etrafa rastgele ateş açan bir kişi kendisini durdurmaya çalışan polislere de ateş ettikten sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, Şişli 19 Mayıs Mahalllesi'nde Aslanyurt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir erkek şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında etrafa rastgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler saldırgana müdahalede bulunmak istediği esnada şahıs polislere de ateş açtı. Şahıs ile polisler arasında bir süre karşılıklı çatışma yaşandı. Çatışma sonrası ikna edilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çatışma sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemede bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao

41 yaşında attığı gol sayısıyla 1. Lig'de tarih yazan adam
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Fransız Senatosu'ndan Nestle skandalı raporu! Bilgiler gizlenmiş

Fransız Senatosu'ndan Nestle skandalı raporu!
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi

Maç sonunda özür dilemişti! Burak Yılmaz'dan krizi büyütecek cevap
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum

Güzel şarkıcıdan "estetik" iddialarına videolu yanıt: Tanımıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.