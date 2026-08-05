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Eski Erkek Arkadaşının Silahlı Saldırısında Hayatını Kaybeden Genç Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Şişli’de eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen Nilda Müge Şahin (26), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen Nilda Müge Şahin (26), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İddiaya göre, Mecidiyeköy Mahallesi'nde doktordan dönen Nilda Müge Şahin (26), gece saatlerinde nöbetçi eczaneye gittiği sırada, eski erkek arkadaşı N.I. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Şahin'in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Şahin için Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki Osman Sağnak Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Şahin'in ailesi, yakınları ve katıldı. Camii girişinde baba Turan Şahin, taziyeleri kabul etti. Genç kadının annesinin feryatları yürekleri dağlarken Şahin'in kız kardeşinin ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi defnedilmek üzere Sarıyer Bahçeköy mezarlığına götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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