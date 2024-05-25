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Şişli'de restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

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Şişli'de bir restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden olurken alev alev yanan baca itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şişli'de restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - Şişli'de bir restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden olurken alev alev yanan baca itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki bir restoranın bacasında yangın çıktı. Bu sırada içeride bulunan müşteriler korkuyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangının, restoranın üzerinde bulunan otele sıçramaması için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, bacanın alevli suretle yandığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Şişli Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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