Şişli'de evinde hayatını kaybeden 49 yaşındaki mühendis Fatih Aksin'in şüpheli ölümü aydınlatıldı. Aksin'in eve girmeden önce caddede yere düşerek kafasını çarptığı belirlendi.

Şüpheli bulunan ölümle ilgili yapılan çalışmalarda, Aksin'in yaşadığı binanın güvenlik kamerası kayıtları ölüm nedenini ortaya çıkardı. Görüntülerde, Aksin'in öldüğü gün saat 14.00 sıralarında binadan çıkarak sol tarafa gittiği daha sonra ise saat 15.00 sıralarında sağ taraftan kafasının arka kısmını tutarak binaya giriş yaptığı belirlendi.

YERE DÜŞTÜ ÇİÇEKÇİ KALDIRDI

Ekipler, şüpheli bulunan ölümle ilgili çalışmalarında Vali Konağı Caddesi'ndeki çiçekçi A.Y. ile konuştu. Hayatını kaybeden Fatih Aksin'in sert şekilde yere düşerek kafasını çarptığını gören A.Y., bunun üzerine kendisinin yardım ederek şahsı kaldırdığını ve su verdiğini belirtti. A.Y., Fatih Aksin'e ambulans çağırmayı teklif ettiğini fakat kabul etmeyerek gittiğini söyledi.

MAĞAZA GİRİŞ BASAMAĞINA BAŞINI ÇARPTI

Çiçekçi A.Y.'nin ifadesinin ardından çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye devam eden ekipler, bir mağazanın giriş kapısı kamerasının olayı kaydettiğini tespit etti. Görüntülerde, evinde hayatını kaybeden Aksin'in kimsenin müdahalesi olamadan hakimiyetini kaybederek sırtüstü düştüğü belirlendi. Öte yandan mağaza giriş basamağının köşesine başının arka kısmını çarparak yaralandığı ve sonrasında çevredekilerin yardım talebini reddederek evine döndüğü belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı çevre araştırması ve kamera izlemeleri sonucu şüpheli ölüm açıklığa kavuşturuldu.

NE OLMUŞTU?

5 Ocak saat 22.30 sıralarında Şişli Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'taki evinde 49 yaşındaki Mühendis Fatih Aksin ölü olarak bulunmuştu. Aksin, iki arkadaşına mesaj atarak yardım istemiş, arkadaşları, Aksin'in kafasında darbe ve kanlar olduğunu görmüştü.

Saatler sonra Aksin'in hareketsiz kaldığını fark eden arkadaşları, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemelerde Fatih Aksin'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybeden Aksin'in şüpheli ölümü için çalışma başlatmıştı.