Şişli'de Motosiklet Sürücüsü U Dönüşü Yapan Taksiyle Çarpıştı

Şişli'de motosiklet sürücüsü U dönüşü yapan ticari taksi ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli Okmeydanı'ndaki Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yeşil ışık yanınca ilerlemeye devam etti. Bu sırada karşı yönden gelerek kural ihlali yaparak U dönüşü yapmaya çalışan ticari taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL