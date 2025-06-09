Şişli'de Motosiklet Sürücüsü U Dönüşü Yapan Taksiyle Çarpıştı

Şişli'de Motosiklet Sürücüsü U Dönüşü Yapan Taksiyle Çarpıştı
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Şişli'de meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü U dönüşü yapan bir ticari taksi ile çarpıştı. Sürücü hafif yaralandı ve kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı.

Şişli'de motosiklet sürücüsü U dönüşü yapan ticari taksi ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli Okmeydanı'ndaki Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yeşil ışık yanınca ilerlemeye devam etti. Bu sırada karşı yönden gelerek kural ihlali yaparak U dönüşü yapmaya çalışan ticari taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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