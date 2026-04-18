Şişli'de ölü bulunan şahsın 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Şişli'de metruk bir binada ölü bulunan Ali Karadağ'ın 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ölümü 'şüpheli' olarak kayıt altına alındı ve otopsi sonucunda kafasında kan izleri tespit edildi.

Şişli Gülbahar Mahallesi'ne bağlı Kaptan Sokak'ta metruk bir gecekonduda hurdacılık yapan Ali Karadağ'ın (40) cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işleminde Karadağ'ın kafasında kan izleri tespit edildi. Öte yandan maktulün ölümünü kayıtlara 'şüpheli' olarak geçti. Yapılan incelemelerde ayrıca şahsın, baş kısmında darbe veya kesici alet kaynaklı olduğu değerlendirilen kan izlerine rastlandı.

15 suç kaydı ortaya çıktı

Olayla ilgili yürütülen ilk soruşturmada Karadağ'ın, 'uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve satmak' ile 'hırsızlık' suçlarından emniyette toplam 15 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz

Bu anket bomba: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı

Büyük rezillik! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Volkan Demirel'in büyük isyanı

Volkan Demirel'in büyük isyanı
Ataşehir Belediyesi'nde 7 milyon dolar rüşvet dinlemeye takıldı

"7 milyon dolarlık rüşvet" dinlemeye takıldı
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz

Bu anket bomba: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Esenyurt'ta zehirlenme şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı

İddia korkunç! 7 kişilik aile apar topar hastaneye kaldırıldı
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı detay! Eski vali alnından öpmüş

Firarinin abisinin anlattığı dikkat çekici: Vali, alnından öpmüş