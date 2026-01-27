Özbek kadının öldürüldüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı, taksiye böyle binmişler

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlılarının Ümraniye'den içinde ceset parçaları bulunan bavulla taksiye bindikleri anlar yer alıyor.

24 Ocak akşam saatlerinde Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana gelen olayda bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin başı ve bacaklarının kesildiğini tespit etmiş, yapılan incelemelerde cesedin, 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlenmişti. Çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nın (29) ise yardım ettiği belirlenmiş, yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alınmış, cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunmuş, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlılarının Ümraniye'den içinde ceset parçaları bulunan bavulla taksiye bindikleri anlar görülüyor. - İSTANBUL