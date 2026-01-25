Haberler

Şişli'deki dehşete ilişkin görüntüler ortaya çıktı: Cesedi valizde böyle taşımışlar

Şişli'de 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın parçalanmış cesedi çöp konteynerinde bulundu. İki zanlının cesedi valizle taşırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri inceleme altında.

Şişli'de kesik baş cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 2 zanlının kadının cesedini valizle taşıyıp çöp konteynerine bıraktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'de dün akşam meydana gelen olayda 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın parçalanmış cesedi çöp konteynerinde bulunmuştu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceledi. İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 erkek şahsın bir valiz ile konteynerlerin yanına gelerek şüpheli hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı. Kamera görüntülerinden kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) isimli şahıslar Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Cesedi taşıdıkları anlar kamerada

İki zanlının parçalanmış kadın cesedini valize koyup taşıdığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şahıslar valize koydukları cesedi güçlükle taşıyarak çöp konetyneri yanına getiriyor. Etrafı kolaçan eden zanlılar cesedi konteynere bırakıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
