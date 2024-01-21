Üye Girişi
Haberler

Şişli'de Kanyon AVM'de Otomobilin Yürüyen Merdivene Daldığı Kaza

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Şişli'de Kanyon AVM'nin otoparkında kontrolden çıkan otomobil, cam kapıyı kırıp yürüyen merdivene daldı. Kazada bir kadın ve çocuğu yaralandı. Olay kameralara yansıdı.

Şişli'de Kanyon AVM'de dehşet anları kamerada: Otomobille yürüyen merdivene daldı

AVM otoparkında kontrolden çıkan otomobil, cam kapıyı kırıp yürüyen merdivene daldı, bir kadın ve çocuğu yaralandı

İSTANBUL - Şişli'de Kanyon AVM'nin otoparkında kontrolden çıkan otomobil, cam kapıyı kırıp yürüyen merdivene daldı. Kazada 1 kadın ve 8 yaşındaki çocuğu yaralandı. Akıl almaz olay kameralara yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde bulunan Kanyon AVM'nin katlı otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark içerisinde aracı ile seyir halinde olan sürücü İ.G. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, cam kapıyı kırdıktan sonra yürüyen merdivenlere daldı. Otomobil, o esnada merdivenlerden aşağıya inen S.Ö. isimli kadın ve oğlu K.Ö.'ye çarptı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine alışveriş merkezine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası kadını ve oğlunu ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. K.Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Öte yandan sürücü ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen sürücünün, ifade işlemleri sonrası "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kanyon AVM Şişli Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 21 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rio Karnavalı nerede, hangi ülkede? Rio Karnavalı hangi ülkede yapılıyor? Survivor Aysu Keskin kimdir? Survivor yedek yarışmacı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu Keskin İnstagram hesabı nedir? İnci Taneleri yeni fragman İZLE! İnci Taneleri dizisi 2. fragman yayınlandı mı? İnci Taneleri Dilber yeni dans İZLE! Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnstagram Sakin Mod nedir? İnstagram Sakin Mod ne işe yarar, nasıl kullanılır? İnstagram sakin modda mesaj gider mi? Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir? Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir? Survivor Seda evli mi? Survivor Seda kimle evli, eşi kim? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda evli mi, bekar mı? SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı? Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title