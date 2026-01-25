Şişli'deki kesik baş cinayetinde gözaltı sayısı 3'e yükseldi

Şişli'de çöp konteynerinde kafası kesik bir halde bulunan kadın cesedi olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana gelmiş, edinilen bilgiye göre, çöpte malzeme arayan Okan Ç. malzeme aradığı sırada elinde bir sıcaklık hissetmiş ve çöpte bulunan siyah poşeti açtığında kafası kesik halde kadın cesedi ile karşılaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edilmiş, bölgede geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından parmak izi sorgusundan cansız bedenin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu anlaşılmış, çalışmaların devamında cesedin bulunduğu noktadan 2 sokak uzaklıktaki Bozkurt Caddesi'nde ise bir çöp konteynerinin yanındaki 2 adet valizde cansız bedene ait olduğu anlaşılan deliller bulunmuştu. Caddede yapılan çalışma sonrası bulunan deliller olay yeri inceleme aracına koyulmuştu.

2 şahıs Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakalanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu kapsamda olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelenmiş, İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 erkek şahsın bir valiz ile konteynerlerin yanına gelerek şüpheli hareketlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) isimli şahıslar Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamalarda Turdımurotov, maktul Durdona Khakımova ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu ve çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

Gözaltı sayısı 3'e yükseldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce olaya ilişkin çalışmalar sürerken, olayla ve yakalanan şahıslarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen Ekrem K. (58) de gözaltına alındı. Bu kapsamda yakalanan şahıs sayısı 3'e yükseldi. - İSTANBUL