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Şişli'de pankart asıp açıklama yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Şişli'de bir parkın girişine izinsiz pankart asıp açıklama yapan 7 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Pankart aynı gün kaldırılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Şişli'de, bir parkın girişine pankart asıp açıklama yapan 7 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 6 Haziran'da Şişli Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'nde bulunan bir parkın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 kişilik bir grup izinsiz olarak bir parkın girişine pankart asıp açıklama yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Sosyal medya platformlarında da paylaşıldığı belirlenen pankart, polis ekiplerince aynı gün asıldığı yerden kaldırılırken, şahısların tespiti için çalışma başlattı.

Polisin saha ve teknik çalışmaları belirlenen 7 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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