Şişli'de Eski Eşini Öldüren Şüpheli ve 3 Suç Ortağı Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de eski eşini öldüren şüpheliyle beraberindeki 3 suç ortağı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'yu vurarak öldüren eski eş Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 suç ortağı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre 5 Mayıs Pazartesi günü Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak yarı zamanlı çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki S.S isimli şahıs tarafından zorla bir araca bindirmeye çalışmıştı. Kaçırılmak istenen Aksu, direnince Elibol tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Eski eş Rüstem Elibol, olayda kullandığı silahla birlikte Eyüpsultan'da; diğer 3 şüpheli ise Silivri'de polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. 4 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.