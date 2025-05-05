Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar

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İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve yanındaki 3 kişinin kaçırma girişimine direnirken sokak ortasında vurularak öldürüldü. Bahar Aksu ve Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendikleri 2022 yılında ise boşandıkları öğrenilirken Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun, eski eşi ve yanındakiler tarafından kaçırılmak istenirken direndiği sırada vurularak öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı.

ZORLA ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre olay Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol (37) ve yanındaki S.S isimli şahıs tarafından zorla bir araca bindirmeye çalışmıştı.

FAİLLER TEK TEK YAKALANDI

Kaçırılmak istenen Aksu, bağırarak yardım istemişti. Direnen genç kadın, Elibol tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Eski eş Rüstem Elibol, olayda kullandığı silahla birlikte Eyüpsultan'da; diğer 3 şüpheli ise Silivri'de polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Bahar Aksu ve Rüstem Elibol'un ile 2019 yılında evlendikleri, 2022 yılında boşandıkları öğrenildi. Çiftin çocuklarının olmadığı, 2020 yılında Bahar Aksu'nun Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, 4 şüphelinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.
Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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