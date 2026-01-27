Haberler

Çöp konteynerinde cesedi bulunan kadın cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş vaziyette bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şişli'de, çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Şişli'de 24 Ocak'ta Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın bıçakla öldürülerek üzerindeki değerli aksesuarların yağmalandığı ve cesedinin parçalara ayrılıp bavullara koyulmuş vaziyette çöp konteynerinde bulunduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2'si Özbekistan uyruklu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa ifade veren yabancı uyruklu şüpheliler Gofurjon K. ile Dilshod T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma' suçlarından tutuklandı.

Diğer şüpheli Ekrem K. ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Ekrem K.'nın olayın medyada haber olması sonrası ölen kadının telefonunu, kadının eşini arayan şahıs olduğu olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi

CHP'li başkanların yargılandığı davaya damga vuran isim: Gelirim yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu

Film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu
Özbek kadının vahşice katledildiği olayda yeni görüntüler! Taksiye böyle binmişler

Taksici bilse aracına almazdı! Vahşette yeni görüntüler