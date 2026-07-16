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Şişli'de eski eşinin evinin önüne geldi: Kayınpederine saldırdı

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Şişli'de 3 yıl önce boşandığı eski eşinin evinin önüne motosikletle gelen adam, eski kayınpederiyle tartışıp kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukla saldıran şüpheli olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de yaklaşık 3 yıl önce boşandığı eski eşinin evinin önüne motosikletiyle gelen adamla eski kayınpederi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, eski kayınpederine saldıran adam olay yerinden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 21.15 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi Bilezikçibaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki çocuk sahibi Talar T. (32), yaklaşık 3 yıl önce Gökhan C.'den boşandı. Motosikletle eski eşinin yaşadığı binanın önüne gelen Gökhan C.,o esnada evde bulunan eski kayınpederi Harutyün T. (67) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Gökhan C., giriş kattaki pencerede duran eski kayınpederi Harutyün T.'ye tekme ve yumruk atıp saldırdı. Şüpheli olay yerinden motosikletiyle uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin aile yaptığı görüşmede, ailenin savcılığa giderek şikayette bulunacağını söyledikleri öğrenildi.

Kavga anları kamerada

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin motosikletiyle sokağa geldiği, motosikletini park ettiği ardından binanın önüne yöneldiği, pencerede bulunan eski kayınpederi ile tartıştığı, ardından eski kayınpederine saldırdığı görülürken, şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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