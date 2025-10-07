Şişli'de Avukat Serdar Öktem Cinayeti: Çete Bağlantıları Araştırılıyor
Şişli Büyükdere Caddesi'nde vurulan avukat Serdar Öktem cinayetinde soruşturma sürüyor. Eylemin talimatının yurt dışındaki çete liderleri tarafından verildiği belirlendi.
Şişli Büyükdere Caddesi'nde aracında uzun namlulu silahlara hedef olan Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken, eylemin talimatının çetenin yurt dışında firari durumdaki elebaşları tarafından S.Ö.'ye verildiği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa