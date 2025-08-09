Şişli'de Asker Uğurlama Konvoyunda Trafiği Kapatma Olayı

Şişli'de asker uğurlama konvoyunda araçlardan inerek yolu kapatan ve trafiği durma noktasına getiren şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilere idari para cezası uygulanırken haklarında adli işlem de başlatıldı.

Olay, 7 Ağustos günü Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak üzerinde asker uğurlama konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen şüpheliler, Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında tespit edildi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgilerine ulaşılan şahısların U.Ö. (23), B.A. (20), Y.K. (40), S.K. (25) ve H.S.A. (23) olduğu belirlendi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 'konvoy halinde araç kullanmak', 'yerleşim birimleri içinde kavşaklara ve buralara beş metre mesafede duraklamak', 'yaya yollarında, yayanın trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 19 bin 860 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan araç sürücülerine 'cebir veya tehdit ile kara ulaşım araçlarının hareket etmesini engellemek' suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL