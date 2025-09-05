Haberler

Şişli'de Ağaçlık Alanda Yangın Çıkaran Şüpheli Yakalandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, ağaçlık alanlarda yangın çıkardığı belirlenen bir şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda yakalandı. Şüpheli, 'kasten yangına sebebiyet verme' suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Şişli ilçesi Piyalepaşa Bulvarı'nda, saat 16.05 sıralarında ise Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde yangınları ateş yaktığı belirlenen bir kişinin çıktığı belirlendi. Görüntülerin incelenmesinin ardından yangını çıkardığı tespit edilen M.T. (40) isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'kasten yangına sebebiyet verme' suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

