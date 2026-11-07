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Şişli'de ağaca çarpan kamyonet, vatandaşların itmesine rağmen dozerle çıkarıldı

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Şişli Gülbahar Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında kaldırıma çıkıp ağaca çarpan kamyoneti vatandaşlar elleriyle iterek kurtarmaya çalıştı. Çaba sonuç vermeyince araç dozer yardımıyla çıkarıldı, sürücü yara almadı ve kurtarma çalışmaları kameraya yansıdı.

İstanbul Şişli'de kaldırıma çıkarak ağaca çarpan kamyoneti vatandaşlar elleriyle iterek kurtarmaya çalıştı. Araç, dozer yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 MN 4174 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Kamyoneti elleriyle iterek kurtarmaya çalışan vatandaşların çabası sonuç vermeyince araç, dozer yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücünün yara almadığı kaza ve kamyoneti kurtarma çalışmaları kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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