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Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de sokak satıcılarına operasyonda 164 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'un Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alınan 180 şüpheliden 164'ü tutuklandı. 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul'un Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 180 şüpheliden 164'ü tutuklandı, 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 şüpheli hakkında ise yakalama kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 adet sentetik ecza hap, 18 adet ecstasy hap, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 ml GHB maddesi, 1 adet peçeteye emdirilmiş butinaca, 5 adet hassas terazi, 110 adet tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda toplam gözaltı sayısının 180 olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 164'ü tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 şüpheli hakkında ise yakalama emri düzenlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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