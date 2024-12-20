Sis nedeniyle Ankara-Kırıkkale kara yolunda çok sayıda kaza

Ankara- Kırıkkale kara yolu Elmadağ mevkiinde sis yüzünden çok sayıda kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Kırıkkale kara yolunun Elmadağ mevkiinde sis etkili oldu. Sis yüzünden sabah saatlerinde çok sayıda kaza yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. - ANKARA