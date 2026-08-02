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Sis Dağında ATV kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sis Dağında ATV kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Trabzon’un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası’nda meydana gelen ATV kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda meydana gelen ATV kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza ilçenin Sis Dağı Şıhkıranı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kiraladıkları ATV ile Sis Dağı'nda gezen gruptan Fatma Nur Murat (25) ile beraberindeki Yağmur Murat, ATV önlerine çıkan bir araç nedeniyle paniğe kapılarak ATV ile yol kenarına devrildi. Kazada Fatma Nur Murat olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yağmur Murat ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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