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Şırnak Valisi Cevdet Atay ve heyeti askeri birlikleri ziyaret etti

19 Aralık 2023 09:25 Güncelleme: 09:27 Abone Ol

Şırnak Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet, Beytüşşebap'ta bulunan askeri birlikleri ziyaret etti. Vali Atay, incelemelerde bulunarak Mehmetçikle bir araya geldi.