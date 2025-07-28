Şırnak'ta Şehit Düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın Acı Haberi Adana'da Ailesine Ulaştı

Şırnak'ta görev başındayken yaşanan kaza sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın acı haberi Adana'da yaşayan ailesine ulaştı.

Şırnak kırsalında sürdürülen operasyonda kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin acı haberi memleketi Adana'ya ulaştı. Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde yaşayan aileye şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Eve Türk bayrağı asılırken, ailenin yakınları ve komşuları eve akın etti. Askeri yetkililer de şehidin evine gelerek, başsağlığı dileklerini iletti.

Nişanlı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki şehit Mehmet Ali Yıldırım'ın cenazesi, yarın saat 10.00'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ADANA