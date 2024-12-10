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Şırnak'ta Yasa Dışı Papağan Kaçakçılığı: 6 Konur Ele Geçirildi

Şırnak'ta Yasa Dışı Papağan Kaçakçılığı: 6 Konur Ele Geçirildi
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye sokulmak istenen 6 adet konur papağan, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili olarak şüpheliye 41 bin 817 TL ceza kesildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye sokulmak istenen 6 adet "konur" cinsi papağan ele geçirildi. Şüpheliye 41 bin 817 TL ceza kesildi.

Irak'tan satın aldığı 6 konur papağanını (Aratinga solstitialis) Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirmeye çalışan şüpheli, Gümrük Muhafaza ekibinin dikkati ile yakayı ele verdi. Araç içerisinde bulunan papağanlar, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Papağanları yasa dışı yollar ile ülkeye getirmeye çalışan şüpheli M.E. hakkında 41 bin 817 TL idari yaptırım uygulandı. Papağanlar, Şırnak DKMP Rehabilitasyon Merkezinde yapılacak tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderilecek. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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