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Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili birçok suç eşyası ele geçirildi ve 58 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 5,27 gram metamfetamin, 7,49 gram esrar, 1 adet bong, 31,21 gram eroin, 8771 paket kaçak sigara, 74 adet kaçak elektronik sigara, 51 adet cep telefonu, 5 kg. kaçak nargile tütünü, 3 adet sahte evrak ele geçirildi.

Şırnak il genelinde yapılan 39 operasyon sonucunda 58 kişi hakkında resmi işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Habur Sınır Kapısı Kaçakçılık Operasyon Politika 3-sayfa Güncel

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