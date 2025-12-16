Şırnak'ta 6 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 200 gram skunuk maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 2 şüpheli şahıs yapılan istihbarat ve teknik takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun, yüzlerce genci zehirleyebilecek miktarda olduğu belirtildi. - ŞIRNAK