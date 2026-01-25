Şırnak'ta zehir trafiğine darbe: 854 gözaltı, 62 tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 2025 yılında kent genelinde yapılan operasyonlarda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 854 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 45 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 62 şüpheli çıkardıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezi ve 6 ilçesinde 2025 yılı boyunca yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele operasyonlarıyla adeta zehir tacirlerinin nefesini kesti. Gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları tehlikenin boyutunu, yapılan işlemler ise mücadelenin sertliğini gözler önüne serdi. Sadece bir yıl içinde 110 kilo 853 gram metamfetamin, 93 kilo 220 gram skunk ve 21 kilo 767 gram esrar ele geçirildi. Uzmanlar, bu miktarların on binlerce genci hedef alan dev bir uyuşturucu ağına işaret ettiğini vurguladı.

Kullanıcı olaylarında düşüş, baskıda artış

Uyuşturucu kullanımı ve bulundurulmasına yönelik olaylarda yüzde 16'lık düşüş yaşanması, sadece operasyon değil önleyici mücadelenin de sonuç verdiğini ortaya koydu. Buna rağmen polis baskısını artırarak, 2025 yılı genelinde 854 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 747 kişi hakkında yasal işlem, 45 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 62 şüpheli çıkarıldığı mahkemeler tarafında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen bonzai, kokain, sentetik ecza ve diğer maddelerle birlikte Şırnak'ta uyuşturucuya adeta savaş açıldığı kayıtlara geçti.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin büyük bölümünün gençleri ve çocukları hedef aldığını belirterek, mücadelenin sadece bugünü değil geleceği koruma mücadelesi olduğunu ifade etti. - ŞIRNAK