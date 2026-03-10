Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama

Şırnak'ta son dört günde düzenlenen narkotik operasyonlarında yakalanan 5 uyuşturucu satıcısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son dört gün içinde kent genelinde narkotik operasyonları düzenledi. Operasyonlarda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek hedeflerinin "huzurun şehri Şırnak" olduğunu vurguladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı