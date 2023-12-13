Şırnak'ta uyuşturucu bağımlısı şahıs Kur'an-ı Kerim'i yırttı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir uyuşturucu bağımlısı, Kaymakamlık önünde bulunan vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışıldı. Olay son anda engellendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kaymakamlık önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtan uyuşturucu bağımlısı şahsı vatandaşlar linç etmeye çalıştı.

Olay, akşam saatlerinde 2. Cadde üzerinde meydana geldi. İ.B. (34) isimli şahıs, elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfürler savurunca vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Polisler tarafından Kaymakamlık binasına alınan İ.B., linç edilmekten son anda kurtuldu.

Olay yerine gelen Kaymakam Cihat Koç ve Silopi İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, vatandaşları sakinleştirerek dağılmalarını istedi. Güvenlik önlemleri altından zırhlı araçla Kaymakamlık binasından alınan İ.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şahsın, 12 suç kaydığı bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi. Şahsın emniyete götürülmesin ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı. - ŞIRNAK