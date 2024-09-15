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Şırnak'ta Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

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Şırnak merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile taksi çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şırnak merkez Cumhuriyet Mahallesi kent meydanında saat 14.08'de meydana geldi. Meydanda bulunan kavşaktan dönmeye çalışan 13 AAB 770 plakalı hafit ticari araç ile 73 T 0129 plakalı ticari taksi çarpıştı. 13 AAB 770 plakalı hafif ticari araçta bulunan Nurullah Gülenç, Özgür Tetik, Emir Deniz ve Mehmet Sakın çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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