Şırnak'ta Terör ve Kaçakçılıkla Mücadele: 35 Gözaltı, 12 Tutuklama

Şırnak'ta son 1 haftada terör, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik ekiplerince il geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda son 1 haftada yapılan operasyonlarda; 40,04 gram eroin, 4,18 gram metamfetamin, 3,52 gram esrar, 5 adet ecstasy, 2 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet bong, bin 930 paket kaçak sigara, bin 490 paket elektronik sigara tütünü, 3 cep telefonu, 5 kilogram çay, 9 tabanca, 9 şarjör, 100 adet 9x19 fişek, 3 bin 14 adet emtia, 518 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. PKK/KCK terör örgütü yandaşlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ilgili birimlere sevk edilirken 5'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK