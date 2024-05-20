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Şırnak'ta terör propagandası yapan 40 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Şırnak'ta sosyal medyadan terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 39 şüpheli serbest bırakıldı ve 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 1'i tutuklandı

ŞIRNAK - Şırnak'ta sosyal medyadan terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 60 şüpheliye yönelik kent merkezi, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde şafak operasyonunda 40 kişiyi gözaltına almıştı. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme tarafından gözaltına alınan 39 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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