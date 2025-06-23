Şırnak'ta Tartışma Kanlı Bitti: Gülizar Yıldız Bıçaklanarak Öldürüldü

Şırnak'ta Tartışma Kanlı Bitti: Gülizar Yıldız Bıçaklanarak Öldürüldü
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir lokantada çıkan tartışmada Gülizar Yıldız, R.K. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir lokantada arkadaşıyla tartışan 29 yaşındaki Gülizar Yıldız, bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan Gülizar Yıldız ile R. K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada R.K., Yıldız'a bıçakla saldırdı.

Ağır yaralanan Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli R.K'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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