Şırnak'ta yoldan çıkarak takla atan araç hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
Şırnak-Siirt kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, 40 ABM 220 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, araç hurdaya döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa