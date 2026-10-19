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Şırnak'ta son bir haftada 60 aranan şahıs yakalandı, 9 şüpheli tutuklandı

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Şırnak'ta son bir haftada 60 aranan şahıs yakalandı, 9 şüpheli tutuklandı
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Şırnak'ta son bir haftadaki asayiş çalışmalarında 104 şüpheliden 9'u tutuklandı. Narkotik operasyonlarında uyuşturucu madde ele geçirildi; ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 60 firari yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Şırnak'ta son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve narkotik operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, haklarında işlem yapılan 104 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12-18 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve 6 ilçesi ve Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında, 1,01 gram eroin, 225 gram esrar, 4,66 gram bonzai, 4,75 gram bonzai ham maddesi ve 5,19 gram skunk ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla, 1'i savcılık sorgusunun ardından, 8'i ise ifadelerinin tamamlanmasıyla serbest bırakıldı.

Asayiş olaylarında 9 tutuklama, 60 aranan şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise 61 şahsa karşı, 52 takibi gereken, 23 mal varlığına karşı, 15 topluma karşı ve 1 millete ve devlete karşı suç olmak üzere toplam 152 asayiş olayına müdahale edildi. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 104 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 95'i serbest kaldı. Uygulamalarda ayrıca çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 60 firari şahıs da yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, asayiş suçlarından 12, narkotik suçlarından 1, siber suçlardan 1 ve kayıp şahıs olarak aranan 1 kişi olmak üzere toplam 15 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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