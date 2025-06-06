Şırnak'ta Polis Memuru Tutuklandı

Şırnak'ta Polis Memuru Tutuklandı
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Şırnak Valiliği, ısrarlı takip ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması nedeniyle şüpheli bir polis memurunun tutuklandığını açıkladı. Polis memuru görevden uzaklaştırıldı ve idari soruşturma başlatıldı.

Şırnak Valiliği, ısrarlı takip ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının şüphelisi polis memurunun tutuklandığını ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "5 Haziren 2025 günü saat 00.30 sıralarında ilimiz merkezinde meydana gelen ısrarlı takip ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının şüphelisi olan polis memuru, gün içerisinde adli makamlara sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şırnak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir" denildi.

Açıklamada, ayrıca idari yönden adı geçen şahsın görevden uzaklaştırıldığını, konuya ilişkin müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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