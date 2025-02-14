Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 15 Gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda adresleri tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞIRNAK