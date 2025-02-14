Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 15 Gözaltı
Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 15 kişi terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gözaltına alındı. Operasyon, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu gerçekleştirildi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda adresleri tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa